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Дешевий тур – не причина для занепокоєння: на які послуги потрібно звертати увагу при плануванні відпочинку

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Віце-президент Українскої асоціацїї туристичних агентств Максим Дереза зазначив, що закон про туризм, за яким сьогодні працює українська туріндустрія, був ухвалений в 1995 році, коли туризм був геть іншим. За його словами, українські чиновники, протягом трьох-чотирьох років, маючи два розроблених варіанти, не можуть його ухвалити.

Він наголосив, що низька вартість або "гарячі путівки" самі по собі не є ознакою сумнівності туроператора через те, що низька ціна може бути причиною, наприклад, низького завантаження рейсу. Натомість, він порадив звертати увагу на складову туристичного продукту і якість, яку пропонують туроператори, а також на перевізника. Решту, як то, страхування, яке турист може додатково придбати собі другий поліс у перевіреного страхувальника, або клас готелю, в якому пропонується відпочинок, турист може подбати та скласти уявлення самостійно.

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