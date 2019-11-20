Держкіно України: чи залишаться у нової голови проблеми старого керівництва

19 листопада Юлія Сінькевич, генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю, виграла конкурс на посаду голови Держкіно. Але ця перемога має всі ознаки чергового кіноскандалу.

Після того, як 19 серпня, голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко оприлюднив відеозвернення, де оголосив, що подає у відставку, Кабмін оголосив конкурс на заміщення посади. На старті конкурсного марафону на цю посаду було 13 охочих. Після тестів та іспитів до фіналу, в якому опинилось 8 претендентів, дійшла лише Юлія Сінькевич. Решта, за невідомих причин, які, до того ж і не розголошуються, на фінальну презентацію своїх програм не з'явились.

Напередодні презентації своєї програми, одна з претенденток на посаду голови Держкіно Христина Хлапоніна залишила пост у ФБ, в якому є такі, досить дивні рядки, в яких йшлося про те, що "перегони закінчились для всієї "золотої" сімки претендентів", бо "претенденти відпали".

Що сталося, чому фактично остаточний вибір був безальтернативним, як за часів СРСР, лишається загадкою, яку доведеться розгадувати Юлії Крапівіной.

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