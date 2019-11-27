Держава зобов'язала "Укрзалізницю" перевозити вантажі для олігархів у збиток: експерт

Ексзаступник міністра інфраструктури Олександр Кава в прямому ефірі ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим і Дениса Похили.

Він прокоментував планові реформи в "Укрзалізниці".

"Ми бачимо непрофесійність міністра, який раніше був міліціонером, а тепер займається залізничним транспортом. До відома Владислава, - немає дотацій держави на роботу Укрзалізниці, є перехресне субсидіювання, коли уряд зобов'язав Укрзалізницю перевозити вантажі для українських олігархів нижче собівартості, а на малому і середньому бізнесі - заробляти. Але прибутку не вистачає для того, щоб покривати збитки. А те, що говорить Владислав із приводу поділу, це те ж саме як, якщо людина впала, у неї відкритий перелом, а до неї приходить окуліст і починає перевіряти їй зір", - заявив Олександр Кава.

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