''Держава виконуючих обов'язки'': Кінах вказав на небезпеку тимчасових високопосадовців

Прем'єр-міністр України 2001-2002 рр. Анатолій Кінах зазначив, що боротьба за крісло виконуючого обов'язки прем'єр міністра України, після відставки Володимира Гройсмана, небезпечно не стільки тертям у парламенті та уряді, скільки може знизити ефективність системи державного управління країною.

За його словами, під час останнього візиту до Брюсселю, він почув жарт від експертів по Україні, які називають нашу країну "державою виконуючих обов'язки". Він пояснив, що велика кількість високопосадовців у виконавчій владі з додатком "В.О." викликають у наших західних партнерів почуття невпевненості, непрогнозованості і нестабільності у державній політиці по багатьом напрямкам. І, головне, такий тимчасовий посадовець, за словами Кінаха, не буде плідно працювати на перспективу.

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