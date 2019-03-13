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Держава самоусунулася від захисту конституційних прав споживачів – активіст

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Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов наголосив, що ситуація із захистом прав споживачів в Україні обрало хаотичні форми. За його словами, скарги споживачів на санітарний стан саун або салонів краси залишається без реакції та уваги з боку держави. Він зазначив, що за цими скаргами споживачів дозволи на проведення спецперевірок МОЗ України, в особі Уляни Супрун, не надає.

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