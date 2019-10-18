Держава хоче знати, хто вже розпочав статеве життя

Радниця голови комітету з питань прав людини Ірина Суслова у прямому етері ObozTV прокоментувала ініціативу щодо створення державного реєстру осіб, які розпочали статеве життя.

Вона зазначила, що насправді ця ідея поки що навіть не знаходиться на жодному етапі реалізації, оскільки це просто ідея однієї людини.

"Наразі дійсно цю ідею розглядають. Ми думаємо, що потрібно буде звернутися додатково за експертизою до правозахисних організацій для того, аби отримати висновок, на скільки ця ідея відповідає Конституції України, законам України, ну і я від себе би ще сказала - здоровому глузду", - зазначила Ірина Суслова.

Вона додала, що будь-який реєстр. який створюється, він має на меті зібрати яку інформацію для її подальшого аналізу та прийняття рішення, що надалі з цією інформацією робити, а у даному випадку експертка так і не зрозуміла, яка кінцева мета цього реєстру.

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