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23 жовтня • оновлено в 16:22
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Депутатів звинувачують у хабарництві і хочуть перевірити на детекторі брехні

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Офіс президента України Володимира Зеленського хоче перевірити народних депутатів від "Слуги народу" на детекторі брехні.

Як повідомив у Facebook представник партії Олександр Дубинський із посиланням на керівництво "Слуги народу", мова йде про членів фінансового комітету Ради.

"Причина – звернення до ОП декількох депутатів, яким не сподобалося голосування членів комітету, де було ухвалено рішення про знищення монополії на оціночну діяльність т.зв. "майданчиків Яценка" + демонополізації ринку держзакупівель через систему Prozorro, а також зниження цін на участь у торгах+ забезпечення прозорої роботи СЕТАМ/АРМА", – розповів він.

Дубинський, який є заступником голови Комітету, висловив готовність пройти детектор брехні.

"Упевнений, пройдуть і мої колеги по фінансовому комітету. Незважаючи на те, що це явна демонстрація неповаги до парламенту!" – написав він, додавши, що потрібно в такому випадку перевірити співробітників Офісу президента й інших нардепів.

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