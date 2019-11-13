Депутати зняли мораторій на продаж землі: коментарі аграрія

Експертка з аграрних питань Ольга Трофімцева у прямому етері ObozTV прокоментувала ухвалення законопроекту щодо відкритого ринку землі в Україні у першому читанні.

"Я як прихильник відкритого ринку вітаю це рішення Верховної Ради", - заявила експертка.

Вона додала, що існують суперечливі моменти, які, вона сподівається, будуть виправлені після активної дискусії до другого читання.

"Цифри щодо цін на землю є спекулятивними. І думаю, що ціна на землю в різних регіонах України буде дуже сильно відрізнятися. Розрахунки є різні. Разом з тим я скептично ставлюся до того, що саме відкриття ринку землі дасть серйозний поштовх до розвитку економіки, адже власники паїв не будуть їх одразу ж продавати", - зазначила вона.

За її словами, потрібно, щоб ринок запустився і рік попрацював із тими обмеженнями. які, на її думку, мають бути прийняті до другого читання. І лише після цього буде встановлена реалістична ринкова ціна на українську землю.

"Зараз потрібно почекати другого читання та формату законопроекту, в якому він дійде до голосування", - заявила вона.

Щодо ризикованих моментів, то експертка зазначила, що до другого читання потрібно зняти питання щодо купівлі землі іноземцями, щоби не було спекулятивної купівлі землі. Не для обробітку землі, а для якихось інших цілей. Другий момент - це можливість для українських фермерів доступу до довгих грошей.

"Саме це є найбільшим побоюванням наших фермерів. Вони бояться, що у них не будуть рівні умови із іноземними інвесторами", - зазначила експертка.

Також, за її словами, необхідно унеможливити спекуляції на ринку землі.

"Земля має купуватись не для перепродажу, а для ведення господарства", - заявила Трофімцева

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