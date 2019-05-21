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Депутати-відмінники: названа ціна депутатського місця в закритих партійних списках на виборах в Раду

3.1тЧитати матеріал російською

Народний депутат України, член фракції "Блок Петра Порошенко" Сергій Хлань зазначив, що звинувачення депутатів-мажоритарників в тому, що їхнє обрання найбільш корупційне, через, начебто, "скупку голосів", не відповідає дійсності. За його словами, закриті списки і вибори народних обранців виключно за партійними списками вигідне реальним власникам партій.

Він сказав, що за часів Януковича, коли працювала виборча система, до якої збираються повернутись депутати і президент Володимир Зеленський і за якою хочуть провести позачергові вибори до Верховної Ради, "вартість" потрапляння до виборчих списків партій коштувала 5 млн доларів, за що таких депутатів прозвали "відмінниками". За його словами, всі гроші, які сплачували такі "кандидати в депутати", потрапляли до рук виключно керівникам політичних партій.

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