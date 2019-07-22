Депутати від ''Слуги народу'' можуть стати непрогнозованими: політолог попередила, про можливі наслідки

Політолог Олеся Яхно не виключає того, що перше засідання верховної Ради нового скликання відбудеться у День Незалежності України, 24 серпня 2019 року.

За її словами, така символічність може бути використаною новою владою, яка вже продемонструвала себе охочою до яскравих публічних ефектів.

За її словами, в партії влади дають собі раду в тому, що якійсь відсоток депутатів, які пройшли до нового парламенту як за партійними списками, так і по мажоритарним округам від партії "Слуга народу", можуть стати непрогнозованими і можуть стояти на своїх позиціях. Саме тому, на її думку, лунали пропозиції від представника президента України Володимира Зеленського Руслана Стефанчука про те, що Раді необхідно прийняти законопроекти про відкликання депутатів, піднімалась тема імперативного мандату.

Вона наголосила, що контролювати депутатів, про позиції яких нічого не було відомо, як і те, чи є у них позиція взагалі, дуже важко.

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