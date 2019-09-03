Депутати працюватимуть вночі через ініціативи Зеленського

Депутати працюватимуть вночі через ініціативи Зеленського82 Читати матеріал російською
Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що народні депутати можуть працювати ночами, якщо буде необхідно.
Про це він повідомив на брифінгу 2 вересня, зазначивши, що наступне засідання парламенту відбудеться 3 вересня.
"Подивимося, як піде, якщо треба буде до ночі, будемо до ночі, ми ж працюємо до вичерпання порядку денного", – сказав Корнієнко.
"Як ви знаєте, середній вік нашої фракції – близько 40 років. У такому віці люди ще продуктивні ночами. Це доведено і біологічно, і, так би мовити, психологічно. Тому ми віримо у своїх депутатів. Те, що ми бачимо, що, звичайно, інші фракції сходять з дистанції поступово, ну може, здоровий спосіб життя допоможе", – додав заступник глави фракції.
За його словами, під час наступних двох пленарних тижнів парламентарі працюватимуть нон-стоп із невеликими перервами на сон та їжу, з огляду на кількість ініціатив, які президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".