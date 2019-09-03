Депутати працюватимуть вночі через ініціативи Зеленського

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що народні депутати можуть працювати ночами, якщо буде необхідно.

Про це він повідомив на брифінгу 2 вересня, зазначивши, що наступне засідання парламенту відбудеться 3 вересня.

"Подивимося, як піде, якщо треба буде до ночі, будемо до ночі, ми ж працюємо до вичерпання порядку денного", – сказав Корнієнко.

"Як ви знаєте, середній вік нашої фракції – близько 40 років. У такому віці люди ще продуктивні ночами. Це доведено і біологічно, і, так би мовити, психологічно. Тому ми віримо у своїх депутатів. Те, що ми бачимо, що, звичайно, інші фракції сходять з дистанції поступово, ну може, здоровий спосіб життя допоможе", – додав заступник глави фракції.

За його словами, під час наступних двох пленарних тижнів парламентарі працюватимуть нон-стоп із невеликими перервами на сон та їжу, з огляду на кількість ініціатив, які президент Володимир Зеленський доручив Верховній Раді.

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