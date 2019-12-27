Депутати потрібні менше ніж вчителі та лікарі: блогер розкритикував високі зарплати депутатів

Журналіст, блогер Кирило Сазонов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він прокоментував заяви Давида Арахамії, що заробітна платня народних депутатів має становити від 70 до 100 тисяч гривень.

"Будемо виходити з того, з ким ми стикаємося, та від наших очікувань. У мене двоє дітей, вони ходять до школи, і я хотів би щоб заробітна платня від 70 до 100 тисяч гривень була у їхніх вчителів. Коли я ходжу у поліклініку, я хочу, щоб заробітна платня від 70 до 100 тисяч гривень була у лікарів, щоб вони не їхали, оскільки хороші лікарі в Україні вже дефіцит. А депутати мені потрібні значно менше, з ними я в житті стикаюсь значно рідше. не подобається їм щось, маленька зарплата, ну так ніхто їх за вуха туди не тягнув. Спочатку вчителі, лікарі. а потім вже депутати, я вважаю", – заявив Сазонов.

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