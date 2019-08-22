Депутати партії ''Слуга народу' живуть по ''пацанським поняттям'': Яніна Соколова

Телеведуча Яніна Соколова прокоментувала звернення близько сотні українських жінок до президента Зеленського із вимогою відреагувати на висловлювання окремих політиків.

Йдеться про скандал із новообраним депутатом від партії "Слуга народу" Максимом Бужанським, який образив журналістку "Нового врємєні". У зверненні до президента жінки вимагаютьрозробити етичний кодекс, який би регулював риторику представників влади.

Соколова заявила, що давно не чекає адекватних відповідей у стилі європейських політиків від президента України і впевнена, що так само почувається велика кількість мислячого населення України. Журналістка зазначила, що вона особисто знає більше десятка депутатів від партії "Слуга народу", які живуть за так званими "пацанськими поняттями", які широко використовувались кримінальними авторитетами дев'яностих років. На її думку, саме їхні "пацанські поняття" диктують і модель їхньої поведінки, і модель їхнього спілкування з іншими людьми.

Соколова нагадала, що шановливе ставлення для журналістів давно стало аксіомою для усіх європейських та світових політиків, але, за її словами, цього поки не відбулось в Україні.

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