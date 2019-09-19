Депутати-кнопкодави не хочуть складати мандати за порушення

Народний депутат від "Слуги народу" Олена Копанчук, яка попалася на кнопкодавстві, заявила, що відмовляється скласти мандат, незважаючи на те, що підписувала меморандум перед виборами.

Свою позицію висловила вона на засіданні регламентного комітету, відео з якого опублікувала журналістка Тетяна Ніколаєнко в Facebook.

Так, голова комітету, нардеп від "Європейської солідарності" Олег Синютка запитав Копанчук, чи підписувала вона 26 червня "Меморандум про відповідальність народного депутата від партії "Слуга народу", як усі кандидати від цієї політсили.

"Так. Меморандум ми підписували. Зміст нам знайомий. Але меморандум був про наміри, тому на сьогодні юридичної відповідальності як такої ще немає", – виправдалася вона.

Синютка в свою чергу нагадав, що в меморандумі є пункт про складення мандата за кнопкодавство.

"Ви готові скласти мандат?" – запитав Синютка.

"Зміст меморандуму – ще раз підкреслю – про наміри. Меморандум не несе юридичних наслідків", – запевнила вона.

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