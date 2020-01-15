Депутат відмовився від вихідної допомоги в 4,5 млн гривень

Останніми днями український інтернет вирує від інформації про грошові виплати урядовцям, депутатам і їхнім помічникам. Ми знайшли факт як парламентарі відмовляються від грошей. На жаль, не в Україні.

Депутат Європарлементу від Великої Британії Найджел Фарадж відмовиться від виплати вихідної допомоги у розмірі понад 150 000 фунтів стерлінгів (це понад 4,5 млн гривень), коли його, члена Європейського парламенту із 20-річним стажем, мала закінчиться із виходом Великобританії з ЄС.

Наразі депутати Європарламенту заробляють 8 757,70 євро (7 599,14 фунтів стерлінгів) щомісяця, але ця сума зменшується до 6 824,85 євро (5 919,37 фунтів стерлінгів) після сплати податків та страхових внесків ЄС .

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