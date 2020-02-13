Депутат від "Слуги народу" про дочасні парламентські вибори

Народний депутат України, партія "Слуга Народу", Святослав Юраш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував, чи готуються в Україні до дочасних парламентських виборів.

"У президента є повне право говорити про цю опцію. Моя думка у тому, що більшість, яку ми отримали, дозволяє багато що втілити, і я би не хотів втрачати цей шанс. І хотів би разом із колегами працювати так, щоб змінювати ситуацію на краще", - заявив Юраш.

Він відповів на запитання ведучих із приводу наявність різних груп впливу у партії "Слуга народу".

"У нас у фракції є люди зі сформованими поглядами, через це відбуваються довготривалі дискусії", - зазначив депутат.

За його словами у випадку дочасних виборів, ситуація не зміниться, адже рейтинги партії "Слуга народу", на його думку, втримуються.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал