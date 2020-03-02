Депутат пояснив скандал у Мелітополі за його участю: Володимир Крейденко

Народний депутат, фракція "Слуга Народу", Володимир Крейденко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував можливі зміни у Кабміні під час позачергового засідання ВР у середу 4 березня.

Депутат також відповів на питання ведучого, чому до засідання фракції нікому нічого не повідомляють.

"Інтриги та конспірології немає, у нас консультації відбуваються саме під час засідання фракції. Коли ми колегіально зберемося, коли ми подискутуємо, тоді ми зможемо виходити з єдиною позицііє стосовно того чи іншого питання", - заявив Крейденко.

Також він розповів деталі про буремні події в Мелитополі під час одного з голосувань.

"Мені заважали місцеві царьки, депутати місцевої ради. які не хотіли ставити на голосування питання зниження тарифів для населення", - заявив Крейденко.

Він наполягає, що поводився абсолютно законно і розповів свою версію подій.

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