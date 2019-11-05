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5 листопада • оновлено в 14:40
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Депутат назвав, хто зацікавлений в затягуванні розмитнення євроблях

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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Володимир Крейденко у прямому етері ObozTV прокоментував зміни у законодавстві щодо розмитнення автівок на єврономерах.

"У мене немає інформації щодо того, що виникатимуть якісь проблеми із вивезенням нерозмитненого авто за кордон. Як і раніше, діє така процедура, що якщо ти не розмитнив авто і порушив митне законодавство, то приїжджаючи на митницю ти сплачуєш штраф за те, що ти користувався цією машиною певний час і порушив умови митного кодексу", - заявив народний депутат.

Він також прокоментував, хто може бути зацікавленим у затягуванні вирішення питання із розмитненням.

"Є зацікавленість тих, хто працює та перепродає ці автівки, вони зацікавлені, щоб це питання взагалі ніколи не вирішувалося", - додав Крейденко.

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Володимир Крейденко
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