Депутат Госдумы заявил, что в Украине убивают за русский язык

Депутат нелегитимной Государственной думы России Сергей Железняк озвучил лживые данные о том, что Украина с 2014 года якобы убила более 10 тысяч своих мирных граждан.

Неадекватным заявлением он отреагировал на слова экс-нардепа Ирины Фарион о русскоязычных украинцах, которых она назвала "авторами" 11 тысяч смертей солдат ВСУ на фронте. Фейк Железняк озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".