Депутат Держдуми осоромився фейком про російською мовою в США

Депутат нелегітимної Держдуми Росії Леонід Калашніков відзначився фейком про російську мову.

Він заявив, що в США російськомовні люди нібито повсюдно можуть скористатися послугами перекладача. Безглузда заява прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1"

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