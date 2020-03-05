Депутат Держдуми осоромився фейком про російською мовою в США
Депутат нелегітимної Держдуми Росії Леонід Калашніков відзначився фейком про російську мову.
Він заявив, що в США російськомовні люди нібито повсюдно можуть скористатися послугами перекладача. Безглузда заява прозвучала в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1"
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