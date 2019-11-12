Деніел Менендес, відомий як "Фортепіанний жонглер", захоплює своїм унікальним талантом всіх глядачів у світі.

Артистові мало було просто підкидати в повітря предмети, хоча і в цьому він теж досяг найвищої майстерності.

Ден придумав унікальну техніку жонглювання тенісними кульками, яка дозволяє йому грати на синтезаторі різні мелодії - починаючи від Бетховена і

закінчуючи сучасними композиціями.

Деніел Мендез - жонглер піаніст скріншот з відео

Деніел Мендез - жонглер піаніст скріншот з відео

Деніел з'явився на світ у 1957 році в Сан-Хосе (Каліфорнія).

Мати хлопчика родом з Китаю, де вона виросла в родині місіонерів. А батько Деніела був фокусником-любителем, колишнім професійним бійцем і тренером.

Саме він готував Мухаммеда Алі на Олімпійські ігри 1960 року, де великий боксер завоював золоту медаль.

Популярність прийшла до Менендеса в грудні 1989 року після участі в шоу "Сьогодні ввечері".

Деніел Мендез - жонглер піаніст скріншот з відео

Деніел Мендез - жонглер піаніст скріншот з відео

Жонглера ще двічі запрошували на цю передачу, зокрема на 28-й ювілейний випуск.

Також Деніел мав честь виступати в Театрі Форда (Вашингтон) для екс-президента Джорджа Буша-старшого і його дружини.

Теперішній час

У Деніела є канал на "Ютубі", де він викладає ролики з демонстрацією своєї майстерності.

Фортепіанний жонглер продовжує займатися улюбленою справою, виступаючи з незвичайними номерами по всьому світу.

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