День журналіста в Україні, ДТП з українцями в Росії - новини на ObozTV

У Росії мікроавтобус з українцями потрапив в ДТП. На Харківщині знайшли мертвим місцевого активіста Миколу Бичко. Російські спецслужби знову розпочали обшуки у Криму. У Києві перекриють Шулявський міст для реконструкції. В Україні відзначається День журналіста.

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