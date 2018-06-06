День журналіста в Україні, ДТП з українцями в Росії - новини на ObozTV

День журналіста в Україні, ДТП з українцями в Росії - новини на ObozTV319Читати новину російською
У Росії мікроавтобус з українцями потрапив в ДТП. На Харківщині знайшли мертвим місцевого активіста Миколу Бичко. Російські спецслужби знову розпочали обшуки у Криму. У Києві перекриють Шулявський міст для реконструкції. В Україні відзначається День журналіста.
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