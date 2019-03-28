День “Зе” від НАБУ. Або, всім - подяка, всі - вільні | Альо, гараж! REBOOT #231 630

Ну от і настав анонсований заздалегідь, і такий довгоочікуваний, кой-ким, так званий день “Зе”.

І мова, зовсім не про чергові пригоди, одного з кандидатів у Президенти Україна. Жодної політики. День “Зе”, від слова “Закрили”. День, коли НАБУ нарешті виконала свій прямий обов’язок у відповідності з нещодавнім рішенням Конституційного Суду… Всі справи за фактом “незаконного збагачення” - закриті

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