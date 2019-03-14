День українського добровольця: Obozrevatel News о 11:00 від 14.03.2019

День українського добровольця

В Україні відзначають День добровольця; його заснували 2017 року. 14 березня п'ять років тому - п'ятсот учасників Самооборони Майдану - пішли на полігон у якості бійців-добровольців, для формування першого добровольчого батальйону.

Переговори у Мінську зірвано

Росіяни зірвали чергове засідання Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу у Мінську. Україна вимагала включити в мандат переговорів проблеми відновлення свого суверенітету над окупованими Кримом і Севастополем, а також ліквідації "ДНР" та "ЛНР". За словами представника України Євгена Марчука, делегати від Росії - на поступки не йшли. Наступне засідання контактної групи призначили на 27 березня.

Викриття фейкових екстрасенсів

У Києві зловили банду шахраїв, які маскувалися під екстрасенсів та заробляли гроші на довірливих людях. У поліції кажуть, зловмисники встигли обладнати цілих два кол-центри. Оператори називали себе екстрасенсами, або їхніми помічниками і проводили так звану діагностику і ритуали прямо по телефону.

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