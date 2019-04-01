День сміху: Гуморина-2019 в Одесі

В Україні, Німеччині, Англії, Франції та Скандинавії, а також навіть на Сході, 1 квітня називають Днем сміху, в інших — Днем дурня. У цей день стало традицією пожартувати над кимось і ніхто, навіть найсерйозніші люди світу, не застрахований від розіграшів.

Є версія, що спочатку 1 квітня святкувалося в Індії та Стародавньому Римі як день весняного рівнодення, з нагоди якого влаштовували гуляння з жартами і витівками — цим люди намагалися задобрити весняні капризи природи жартами і розіграшами.

Проведення "Гуморини", традиційного фестивалю в столиці гумору місті Одеса, виникла після закриття телепрограми КВК (Клуб Веселих і Кмітливих) восени 1972 року авторським колективом одеської команди КВК "Ділові люди".

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