День Рідної мови та українізація: професорка КМА
Професорка Лариса Масенко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Вона прокоментувала відзначення Дня Рідної мови в Україні та статистику тих, хто вдома говорить виключно українською або російською мовою.
"Зараз фейків про мову значно більше. І більше конфліктів стало. От зараз, наприклад, в Одесі чиновниця заявила про те, що в тому регіоні триває насильницька українізація. Саме навіть визначення "насильницька українізація" не є правильним. "Насильницька" - це коли на вулиці або будь де змушують говорити українською. Так було в епоху Франко в Іспанії, наприклад, коли за каталонську мову на вулиці могли заарештувати", - заявила професорка.
За її словами, в Україні дуже багато кремлівських агентів. Вона навела приклад партії "ОПЗЖ", яку очолює кум Володимира Путіна Віктор Медведчук.
"Хіба ж це опозиція до влади? Це опозиція до держави Україна. І ви уявіть, скільки у них грошей, і які можливості вони мають, щоб купувати те, що їм потрібно", - зазначила професорка.
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