Портрет діда президента України Володимира Зеленського з онуком з'явиться у оформленні комплексу головного храму Збройних сил Росії в підмосковній Кубинці.

Повідомляють, що крім сімейного фото Зеленських в оформленні будуть використані фотографії батька президента РФ Володимира Путіна. Яким чином, за якими критеріями та які ще діди, яких лідерів держав будуть присутні у оздобленні комплексу, не повідомляють.

Перший президент України Леонід Кравчук в російській пропагандистській передачі "60 хвилин" заявив, що не всі в Україні позитивно ставляться до закону про декомунізацію, і запропонував внести в нього поправки.

Чоловіків-чиновників у Туркменистані, старших за 40 років, зобов’язали бути подібними на Ґурбанґули Бердімухамедова. Тепер вони мають ходити з сивим волоссям, як президент країни, який почав з’являтися на публіці з сивиною з серпня 2018 року.

Працівникам шкіл і лікарень заборонено підфарбовувати волосся,а тим, у кого зберігся природний колір волосся, потрібно підфарбувати його в сивину.

Сенат США визнав президента країни Дональда Трампа не винуватим: доля цього голосування у Сенаті була остаточно вирішено напередодні, коли президент США Дональд Трамп 4 лютого виступив у Конгресі зі щорічним зверненням до нації.

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

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