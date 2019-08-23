Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

День прапора: жовто-блакитний чи синьо-жовтий?

50 Читати матеріал російською

Сьогодні 23 серпня українці відзначають День прапора. Із нагоди цього свята президент Зеленський закликав розфарбувати планету у жовто-сині кольори.

День Держаавного Праапора України — це державне свято, яке присвячене одному з її головних державних символів — Прапору України. Відзначається воно щорічно в один і той самий день - 23 серпня. На загальнодержавному рівні офіційно це свято встановлено указом Президента України Леоніда Кучми № 987/2004 "Про День Державного Прапора України" від 23.08.2004. Отже, сьогодні українці відзначають ще і 15 річницю із дня запровадження цього свята.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців усього світу і запропонував сьогодні вивішувати український прапор на вулицях та у помешканнях, де би українці не знаходились.

"Давайте не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори", - закликав президент України.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...