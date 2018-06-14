День пам'яті трагедії ІЛ-76, день народження Трампа - новини на ObozTV

В Україні відзначають день пам'яті по військовослужбовцях, які загинули під час аварії літака ІЛ-76. Японську атомну електро-станцію "Фукусіма-2" виводять із експлуатації. Льодовики в Антарктиці тануть з рекордною швидкістю. В Україні очікуються сильні дощі та грози. Дональду Трампу виповнилося 72 роки.

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