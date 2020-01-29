День пам'яті героїв Крут: режисер фільму "Крути" нагадав про історичні події

Режисер фільму "Крути" Олексій Шапарєв у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він розповів про свій фільм та дав коментарі до Дня пам'яті герої Крут, який Україна відзначає 29 січня.

"Зняти цей фільм було важливим особисто для мене, оскільки я народився в Авдіївці, у Донецькій області. Раніше це був центр регіону, а тепер це фактично форпост, який знаходиться на кордоні. І я хотів нагадати усім цей урок історії. Тому що історія так дивно повторюється, маятник розгойдується туди сюди, і події у 18-19 роках були дуже схожі на те, що відбувається зараз", - заявив Шапраєв.

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