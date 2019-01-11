День народження азарту: навіщо людство ганяється за примарними перемогами

450 років тому у Британії, за наказом королеви Єлизавети І було віддруковано близько 40 тисяч лотерейних квитків. А всіх щасливчиків чекали виграші у вигляді грошей, золота і гобелена. Неймовірний успіх лотереї дозволив відреставрувати старі порти в 1569 році, а згодом пустити кошти і на інші потреби для суспільства.

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