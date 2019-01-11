МоваЯзык
Реєстрація
МедОбозГоловна

День народження азарту: навіщо людство ганяється за примарними перемогами

86Читати матеріал російською

450 років тому у Британії, за наказом королеви Єлизавети І було віддруковано близько 40 тисяч лотерейних квитків. А всіх щасливчиків чекали виграші у вигляді грошей, золота і гобелена. Неймовірний успіх лотереї дозволив відреставрувати старі порти в 1569 році, а згодом пустити кошти і на інші потреби для суспільства.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVEЕфіри Oboz TVПряма трансляція

Новини

Всі новини