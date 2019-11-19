День Гідності та Свободи відзначатимуть 21 листопада

21 листопада Україна святкує День гідності і свободи. Це патріотичне свято приурочене до початку двох революцій: Помаранчевої та Революції Гідності.

Це свято є духовним спадкоємцем Дня свободи, який відзначався 22 листопада з 2005-го по 2011 рік на честь Помаранчевої революції, однак був скасований наказом експрезидента України Віктора Януковича.

День гідності і свободи – дата

Це свято було затверджене указом п'ятого президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року "Про День гідності і свободи". Згідно з документом, День гідності і свободи був введений для затвердження в Україні ідеалів свободи і демократії.

Цього дня, 21 листопада, вшановується патріотизм і мужність громадян, які восени 2004-го і восени-взимку 2014 року захистили національні інтереси української держави та її європейський вибір. 21 листопада шанують пам'ять тих, хто віддав своє життя заради вільної України, що не залежить від корупційної влади та імперських амбіцій російського Кремля.

День гідності і свободи – історія свята

21 листопада 2013 року громадяни України вийшли на київський Майдан Незалежності на знак протесту проти відмови підписати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. У ніч із 29 на 30 листопада активістів жорстоко розігнали правоохоронці, що перетворило мирний Євромайдан на Революцію Гідності.

Революція призвела до численних людських жертв і закінчилася поваленням режиму Януковича і втечею експрезидента. Незабаром після цього Росія відкрито виявила агресію проти України, анексувавши Крим і почавши війну на Донбасі – спочатку силами найманців і терористів, а пізніше потайки ввівши на схід України регулярні війська.

День гідності і свободи – вихідний чи ні

Незважаючи на статус державного свята, День гідності і свободи – не є вихідним днем. Стаття 73 КЗпП України не вказує 21 листопада у переліку офіційних неробочих днів для українців.

При цьому в День гідності в містах України проводяться урочисті заходи та концерти, до пам'ятників загиблим учасникам Революції Гідності приносять квіти і лампадки. Громадські організації та активісти влаштовують тематичні виставки, флешмоби та акції. В українських церквах служать молебень в пам'ять про Небесну Сотню, а у школах проводяться тематичні урочисті лінійки.

День гідності і свободи у Києві

У столиці України в День гідності і свободи традиційно вшановують пам'ять загиблих активістів – на алеї Героїв Небесної Сотні проводиться поминальний молебень і покладаються квіти. Крім того, проводиться концерт та урочисті заходи на Майдані Незалежності.

Мітинги на День гідності і свободи

Крім пам'ятних і святкових заходів, уже традиційно в річницю початку Революції Гідності у Києві проходять акції протесту.

У 2019 році масштабну акцію протесту анонсували у зв'язку з тим, що розслідування розстрілу Небесної Сотні може зупинитися 20 листопада. Активісти пояснюють: Верховна Рада України не проголосувала за необхідні поправки до закону "Про Державне бюро розслідувань", тому з 20 листопада Генеральна прокуратура України не зможе продовжувати розслідування самостійно, однак і передати справу не зможе. Громадські активісти вже провели акцію протесту під Офісом президента України і попередили про її продовження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. При цьому він запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

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