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20 лютого • оновлено в 17:30
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День Героїв Небесної Сотні: спецтема "Студії OBOZREVATEL"

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Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили спецвипуск присвячений темі Дня Героїв Небесної Сотні.

Журналісти зробили огляд динаміки перебігу розслідування у справах Майдану та звернули увагу на окремі персоналії української політики, які є дотичними до цієї теми.

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