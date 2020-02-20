День Героїв Небесної Сотні: спецтема "Студії OBOZREVATEL"

Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили спецвипуск присвячений темі Дня Героїв Небесної Сотні.

Журналісти зробили огляд динаміки перебігу розслідування у справах Майдану та звернули увагу на окремі персоналії української політики, які є дотичними до цієї теми.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!