День Героїв Небесної Сотні: спецтема "Студії OBOZREVATEL"
Провідники "Студії OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим та Денис Похила зробили спецвипуск присвячений темі Дня Героїв Небесної Сотні.
Журналісти зробили огляд динаміки перебігу розслідування у справах Майдану та звернули увагу на окремі персоналії української політики, які є дотичними до цієї теми.
Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы