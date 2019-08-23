День Державного Прапора України: Зеленський оголосив флешмоб

Сьогодні 23 серпня українці відзначають День прапора. Із нагоди цього свята президент Зеленський закликав розфарбувати планету у жовто-сині кольори.

День Держаавного Праапора України — це державне свято, яке присвячене одному з її головних державних символів — Прапору України. Відзначається воно щорічно в один і той самий день - 23 серпня. На загальнодержавному рівні офіційно це свято встановлено указом Президента України Леоніда Кучми № 987/2004 "Про День Державного Прапора України" від 23.08.2004. Отже, сьогодні українці відзначають ще і 15 річницю із дня запровадження цього свята.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців усього світу і запропонував сьогодні вивішувати український прапор на вулицях та у помешканнях, де би українці не знаходились.

"Давайте не полінуємось і вдягнемо наші вулиці у жовто-сині кольори", - закликав президент України.

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