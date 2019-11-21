День боротьби із курінням: як кинути палити

Виконавча директорка ГО "Життя" Лілія Олефір у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала відзначення Всесвітнього дня відмови від куріння.

"Дуже часто в різні життєві етапи люди можуть приходити до рішення, що вони хочуть палити, на якихось життєвих етапах вони хочуть кинути палити. Рано чи пізно Ідея кинути палити може з'являтися, особливо, коли ми говоримо про людей з 20-ти річним стажем, коли важко підніматися сходами або бігати зранку. Чим старшою стає людина, тим більше відчуваються негативні наслідки для здоров'я", - зазначила експерт.

Вона також розповіла про методи, як можна кинути курити.

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