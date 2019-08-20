День бджоляра: лікувальні властивості меду

День бджоляра: лікувальні властивості меду81 Читати матеріал російською
У понеділок, 19 серпня, окрім Яблучного Спасу, українці відзначають День бджоляра (День пасічника).
Професійне свято було засноване відповідно до Указу президента України у 1997 році. До святкових дат у календарі воно увійшло за ініціативи Спілки пасічників України та українських аграріїв.
Натуральний мед містить природний антибіотик, який вбиває бактерії і грибки, а також активно бореться з інфекціями. У меді містяться вітаміни групи C, D, B і каротин. Ще в ньому є такі корисні мікроелементи як залізо з фосфором, кальцій, калій і натрій.
Мед – засіб для зволоження шкіри
За допомогою меду можна приготувати зволожувальний лосьйон для тіла, рук і маску для обличчя.
Мед – антисептик
Мед рекомендують застосовувати у випадку порізів і опіків. Під час нанесення меду на відкриту рану, глюкоза, що міститься в ньому, вивільняє пероксид водню, який сприяє швидкому загоєнню.
Мед – натуральний енергетик
Про енергетичні батончики та напої можна забути, якщо вдома є баночка меду. Так, ранковий прийом води з медом наповнить організм енергією і силами на весь день.
Мед – антидепресант
Мед має позитивний вплив на нервову систему. Так, елементарний чай із медом допоможе позбутися дратівливості та надмірного занепокоєння.
Мед – засіб для схуднення
Під час боротьби з ожирінням натуральний мед набагато ефективніший, ніж будь-який розрекламований препарат. Мед – природний замінник цукру, який допомагає покращити та прискорити обмін речовин. Але приймати його треба в міру.
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