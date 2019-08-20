Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

День бджоляра: лікувальні властивості меду

81 Читати матеріал російською

У понеділок, 19 серпня, окрім Яблучного Спасу, українці відзначають День бджоляра (День пасічника).

Професійне свято було засноване відповідно до Указу президента України у 1997 році. До святкових дат у календарі воно увійшло за ініціативи Спілки пасічників України та українських аграріїв.

Натуральний мед містить природний антибіотик, який вбиває бактерії і грибки, а також активно бореться з інфекціями. У меді містяться вітаміни групи C, D, B і каротин. Ще в ньому є такі корисні мікроелементи як залізо з фосфором, кальцій, калій і натрій.

Мед – засіб для зволоження шкіри

За допомогою меду можна приготувати зволожувальний лосьйон для тіла, рук і маску для обличчя.

Мед – антисептик

Мед рекомендують застосовувати у випадку порізів і опіків. Під час нанесення меду на відкриту рану, глюкоза, що міститься в ньому, вивільняє пероксид водню, який сприяє швидкому загоєнню.

Мед – натуральний енергетик

Про енергетичні батончики та напої можна забути, якщо вдома є баночка меду. Так, ранковий прийом води з медом наповнить організм енергією і силами на весь день.

Мед – антидепресант

Мед має позитивний вплив на нервову систему. Так, елементарний чай із медом допоможе позбутися дратівливості та надмірного занепокоєння.

Мед – засіб для схуднення

Під час боротьби з ожирінням натуральний мед набагато ефективніший, ніж будь-який розрекламований препарат. Мед – природний замінник цукру, який допомагає покращити та прискорити обмін речовин. Але приймати його треба в міру.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...