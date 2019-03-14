День бабака по-давньослов'янські

Свята Євдокія — ранньо-християнська свята і мучениця зі Сирії, настоятелька монастиря, чудотворителька, зарублена мечем. За народними уявленнями, в цей день бабак прокидається від зимової сплячки, виходить на світ і свище три рази. Свиснувши, він знову ховається в свою нірку, лягає на другий бік і буде спати аж до Благовіщення. А ховрах тільки перевернеться на другий бік. В цей день, як вірили давні українці, повертаються з вирію ластівки.

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