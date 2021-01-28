Демонстрація руху "SaveФОП": "Податковий Майдан – за конституційні права і свободи!"

Obozrevatel Відео 09:06, 28.01.2021 Оновлено: 09:08, 28.01.2021

Демонстрація руху "SaveФОП": "Податковий Майдан – за конституційні права і свободи!"

Активісти націлилися на Конституційний суд і посольство США

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