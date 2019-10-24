В конгресі США побилися через імпічмент Трампа

У середу, 23 жовтня, представники Республіканської партії США зірвали виступ представниці Пентагону, яка мала свідчити у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters. Лора Купер мала за зачиненими дверима розповісти відомі їй дані щодо розслідування демократів, однак республіканці увірвалися до приміщення.

У кімнаті для слухань спалахнула суперечка, яка переросла в зіткнення. До Конгресу довелося викликати поліцію.

За даними помічника одного з політиків, нападники принесли мобільні телефони до кімнати, хоча це суворо заборонено.

"Вони схвильовані. Вони намагаються зупинити це розслідування. Вони не хочуть чути сьогодні свідчення від свідка Купер. Вони знають, що буде надано більше фактів, які є цілковито вбивчими для президента Сполучених Штатів", – відреагував представник Демократичної партії Тед Ліу.

Свідчень Купер так і не надала. У зв'язку з інцидентом судовий розгляд, пов'язаний з імпічментом, було тимчасово призупинено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка відбулася між президентами США й України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і призвела до початку процедури імпічменту в американців.

Трамп погодився співпрацювати зі слідством, якщо демократи допустять його представників.

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