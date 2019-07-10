Дембельський акорд Ради: Павленко розповів про останні плани 8-го скликання

Продовжуємо розмову з гостем студії – екс-директором Національного інституту стратегічних досліджень Ростиславом Павленком.

Першу частину інтерв'ю можна подивитися тут.

Що залишилося на порядку денному Верховної Ради 8-го скликання до позачергових виборів 21 липня? Які законопроекти вони встигнуть ухвалити?

На думку Павленка, на засіданні 11 липня депутати намагатимуться остаточно ухвалити Виборчий кодекс.

"Всі хочуть закінчити на позитивній ноті це засідання. На погоджувальній раді в понеділок йшлося про те, що це за фактом вже останнє засідання Ради цього скликання. Скоріш за все, далі Рада вже буде збиратися в іншому складі – якщо не буде нічого екстраординарного. Тому я думаю, що всі питання, які стоять на порядку денному – вони всі "світлі", всі за те, щоб поліпшити той чи інший аспект життя. Так що, думаю, депутати намагатимуться їх проголосувати", – прогнозує він.

Чи перетвориться цей день на своєрідний бліцкриг? Дивіться докладніше в нашому ефірі.

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