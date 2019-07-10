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''Дематюкація мови'': Богомолець обіцяла подумати, як замінити прізвисько Путіна

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Народний депутат України Ольга Богомолець, авторка скандального законопроекту, заспокоїла пересічних українців: карати "за матюки" пропонується публічних осіб.

Вона запропонувала людям самим визначити, що таке "публічний простір", в якому може бути заборонена (і покарана) публічне використання обсценної лексики. Так, за її словами, можна буде визначитись, чи вважають можливим використання матюків у школах та медзакладах.

Вона вважає рівень культури наших політиків, у порівнянні з британськими парламентаріями, занадто низьким, а використання матюків - неможливістю іншими засобами мови висловити свою думку.

Проте, вона зазначила, що є і проблеми із імплементацією цього закону. Так, наприклад немає рішення, в який спосіб можна опублікувати перелік слів, використання яких заборонено.

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