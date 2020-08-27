"Делфі" можуть порізати на металобрухт: Криклій озвучив плани щодо танкера

Затонулий біля Одеси танкер "Делфі" (Delfi) до початку сезону штормів буде відбуксований до судноремонтного заводу, де на нього чекає ремонт чи порізка.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій. "Конкретної дати я не хочу казати. Ми планували робити суднопідйом ще в неділю (23 серпня, – Ред.), але море розхвилювалося і була непогода. Але ми зробимо це найближчим часом, бо не можна відкладати", – наголосив міністр.

За його словами, слід забезпечити плавучість судна, "щоб його можна було доставити до того місця, де воно не буде заважати, де можна буде робити або судноремонт, або порізку, в залежності від рішення".

Криклій підкреслив, що українська сторона вимагатиме компенсації усіх витрат з підйому судна та екологічних збитків від власника "Делфі".

Міністр також заперечив "розповсюджену мантру" про те, що міністерство інфраструктури не могло підняти танкер майже рік. "Тільки з серпня цим займається адміністрація морських портів, за це несе відповідальність міністерство інфрактруктури. До цього, згідно з законодавством, цим займався судновласник. А як він цим займався, ми це бачили", – заявив він.

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