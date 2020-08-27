"Делфі" можуть порізати на металобрухт: Криклій озвучив плани щодо танкера
Затонулий біля Одеси танкер "Делфі" (Delfi) до початку сезону штормів буде відбуксований до судноремонтного заводу, де на нього чекає ремонт чи порізка.
Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій. "Конкретної дати я не хочу казати. Ми планували робити суднопідйом ще в неділю (23 серпня, – Ред.), але море розхвилювалося і була непогода. Але ми зробимо це найближчим часом, бо не можна відкладати", – наголосив міністр.
За його словами, слід забезпечити плавучість судна, "щоб його можна було доставити до того місця, де воно не буде заважати, де можна буде робити або судноремонт, або порізку, в залежності від рішення".
Криклій підкреслив, що українська сторона вимагатиме компенсації усіх витрат з підйому судна та екологічних збитків від власника "Делфі".
Міністр також заперечив "розповсюджену мантру" про те, що міністерство інфраструктури не могло підняти танкер майже рік. "Тільки з серпня цим займається адміністрація морських портів, за це несе відповідальність міністерство інфрактруктури. До цього, згідно з законодавством, цим займався судновласник. А як він цим займався, ми це бачили", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
22 листопада через сильний шторм у морі біля берегів Одеси зазнав лиха танкер Delfi під молдавським прапором. Він сів на мілину.
З'ясувалося. що з пробоїни на танкері витікало пальне. Після аварії показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
18 липня в Одесі провели операцію з підйому затонулого танкера "Делфі" (Delfi). Вона виявилася безуспішною.
У ніч на 22 липня в море біля пляжу "Дельфін" витекли нафтопродукти із затонулого судна.
25 липня при спробі підняти Delfi обірвався один із металевих буксирувальних тросів.
26 серпня танкер підняли з моря
.