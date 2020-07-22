Декретна відпустка для чоловіків: як це працюватиме в Україні

Депутати від "Слуги народу" зареєстрували законопроєкт про рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною. Він передбачає батьківську декретну відпустку. В Офісі президента кажуть, що ухвалення законопроєкту – це перший крок в межах міжнародного "Партнерства Біарріц", що встановлює рівні права жінок і чоловіків у всіх галузях життя.

Детальніше про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Камельчук.

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