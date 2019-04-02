Декрет для тата: стало відомо, хто буде проти

Адвокат, голова Центру сімейно-правових досліджень Олег Простибоженко зазначив, що йому важко сказати, наскільки сучасне українське суспільство готове до обов'язкової декретної відпустки, яку можуть взяти татусі у західних країнах, але держава мусить заохочувати чоловіків до більш активної участі у вихованні малюків.

Зараз, за його словами, намітилась тенденція, яку підтримує судова практика, щодо зміни парадигми чоловіка у сім'ї, коли місце знаходження дитини з батьком визначається більш охоче.

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