Декомунізація ОРДЛО: що буде зроблено в першу чергу

Голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Анни Нитченко та Дениса Похили.

Він прокоментував, як відбуватиметься процес декомунізації на окупованому Донбасі після його повернення під контроль України.

"Є правильна методологічна установка - ставимо собі мінімальний термін з максимальними результатами і працюємо над його досягненням. Тобто, чим вища у нас планка, тим кращим буде результат. Я згоден із закликом про максимально швидку декомунізацію Донбасу, але я вважаю, що ми маємо бути готовими до того, що процес може затягнутись. Тому що, коли мова йде про освіту, про налагодження суспільного діалогу, все те, про що я казав щодо попередніх питань - не відміняється. Єдине - це те що стосується публічного простору, що стосується символів, які присутні у публічному просторі, - це швидко робиться, але в щільному контакті з місцевими громадами", - заявив Дробович.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся