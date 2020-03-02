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2 березня • оновлено в 15:59
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Defender-Europe 20: Найбільші маневри США у Європі за 25 років

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У сусідній Польщі стартують найбільші за 25 років військові маневри, які США проводили в Європі.

У навчаннях Defender-Europe 20 візьмуть участь 37 000 військових. Про це в суботу, 29 лютого, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми почали найбільші за багато років навчання Defender-Europe 20. У них візьмуть участь 37 тис. Солдатів, в тому числі 20 тис. Військовослужбовців з США. Перші солдати армії США вже перетнули польський кордон", - повідомив він.

Як запевнив Блащак, Польща готова до проведення навчань, в тому числі і в умовах поширення в Європі нового коронавируса.

"Якщо якийсь випадок з'явиться, ми в Польщі готові надати допомогу такій людині. По-перше, є процедури, по-друге, лікарні готові до того, щоб ефективно діяти в разі загрози", - зазначив він.

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