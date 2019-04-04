Дебати Зеленського та Порошенка: Obozrevatel News о 10:00 від 04.04.2019

Дебати Зеленського та Порошенка

Передвиборчі дебати — відбудуться! Принаймні про те, що готові взяти в них участь, заявили обидва лідери президентських перегонів – Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Загалом, першим про дебати заговорив чинний президент. Ще у день виборів, одразу ж після оголошення перших результатів екзит-полів, він викликав Зеленського на словесну дуель.

Центральна виборча комісія опрацювала всі протоколи

ЦВК опрацювала 100% протоколів за результатами голосування на виборах президента України. Цього разу на вибори пішли майже 19 мільйонів українців. За підрахунками ЦВК, Володимир Зеленський набрав 30,24%, Петро Порошенко —15,95%, а Юлія Тимошенко — 13,40%. Розрив між лідерами перегонів Володимиром Зеленським та Петром Порошенком становить майже три мільйони голосів виборців. Другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21-го квітня.

Випробування ракет на Одещині

Дві ракетні системи випробують в Одеській області. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, випробування відбудуться найближчими днями. Також міністр додав, що це підвищить можливості та ефективність Збройних Сил України щодо захисту морського узбережжя та сухопутної території.

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