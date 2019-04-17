Дебати про дебати: Зеленський поскаржився на команду Порошенко

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський показав, як проходить підготовка до дебатів із Петром Порошенком на НСК "Олімпійський".

Відео було опубліковане на сторінках "Команди Зеленського" в соціальних мережах. Актор підкреслив, що дебати пройдуть 19 квітня і почнуться о 19:00.

Також Зеленський повідомив, що вже почалася безкоштовна реалізація квитків на сайті debaty2019.org.ua.

За його словами, Порошенко хоче встановити на стадіоні другу сцену. "Де ви бачили дебати двох кандидатів на двох сценах? Вони продовжують ділити людей. Вони хочуть розділити фан-зону на їхніх прихильників і наших. Знову ділять наших людей. Вони проти вільного доступу людей. А для нас це головна умова", — розповів Зеленський.

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