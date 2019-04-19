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Дебати на "Олімпійському": Obozrevatel News

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Дебати на "Олімпійському"

Пропускати на "Олімпійський", де сьогодні відбудуться дебати, розпочнуть о 16:00. З собою треба мати документи і бути готовим до перевірки речей. Про це заявив начальник поліції Києва - Андрій Крищенко. За його словами, допуск у фан-зону перекриють за десять хвилин до зустрічі кандидатів. Громадян чекатимуть кілька перевірок. Це — металеві рамки з ручними метало-детекторами на підході до стадіону, а також перевірки в середині Олімпійського. Правоохоронці ще раз попередили: підозрілі речі вилучатимуть. Чисельність правоохоронців будуть коригувати залежно від ситуації. Усім, хто має квитки, слід їх роздрукувати. Крім того, у зв'язку з дебатами станції метро "Олімпійська" та "Палац спорту" тимчасово зачинили на вхід.

У школі розпилили перцевий газ

У школі в Авдіївці розпорошили перцевий газ. За медичною допомогою звернулося шістнадцятеро дітей. Двох - госпіталізували. Про це повідомив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Павло Малихін у фейсбуці. Каже, газ розпилив невідомий. Школу закрили, там працюють правоохоронці. Нагадаю, цього тижня також розпорошИли газ у Черкаській гімназії. Тоді потерпіли 75 школярів.

Евакуація поранених у ДТП

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас прилетів на португальський острів Мадейра. Там у лікарні він відвідав поранених, які вижили у ДТП. Напередодні автобус, у якому було більше півсотні німецьких туристів, на швидкості з'їхав з дороги і розбився. Загинули 29 пасажирів. У зв'язку з трагедією влада острова оголосила триденну жалобу.

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