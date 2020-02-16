Де в Україні потеплішає до +10: прогноз погоди на 17 лютого від ObozTV

На початку нового тижня в Україні розпочнеться потепління. На заході повітря прогріється до +10 градусів, місцями пройдуть дощі.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 17 лютого.

У західних областях хмарно. В Ужгороді, Рівному і Тернополі прогнозують дощ. Температура повітря вдень підніметься до +10, вночі подекуди впаде до 0 градусів.

На півночі також очікується хмарна погода, в Житомирі – легка злива. Денний максимум до +5, вночі місцями до нуля.

На сході України без опадів, переважно хмарно. Температура повітря вдень від 0 до +6 градусів, уночі стовпчики термометрів опустяться до -1.

На півдні також без опадів, подекуди хмаритиме. Температура повітря вдень від +5 до +9, вночі +1 градус.

У центральних областях мінлива хмарність . Температура повітря вдень від +3 до +6 градусів, вночі від 0 до +4.

Києву синоптики обіцяють хмарну погоду без опадів. Денний максимум +5, вночі від +1 до +3 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, весна-2020 в Україні може розпочатися з аномально високої температури та стати найтеплішою для Києва згідно зі спостереженнями метеорологів за останні 130 років.

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